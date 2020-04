Ant-Man 3: al lavoro sullo script per il ritorno di Paul Rudd e Evangeline Lilly

News Cinema

La Marvel trova in Jeff Loveness lo sceneggiatore giusto per la terza avventura di Ant-Man in cui non mancherà The Wasp.

Non è stata ufficializzata dalla Marvel, ma la notizia di uno sceneggiatore ingaggiato per scrivere il terzo film di Ant-Man e attualmente al lavoro sullo script è data per certa dai magazine di Hollywood. Si tratta di Jeff Loveness che attualmente in curriculum ha molti anni di collaborazione con il presentatore Jimmy Kimmel avendo lavorato al suo show e alle cerimonie di presentazione dei premi da lui presentate, come gli Emmy Awards e gli Academy Awards. Figura anche come sceneggiatore di un episodio della serie d'animazione Rick and Morty. La scelta di Loveness suggerisce che Ant-Man 3 dovrà essere particolarmente brillante sul fronte della commedia.