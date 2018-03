Ansel Elgort in un musical su Hans Christian Andersen per Fox 2000

Se Duncan Jones ieri osservava con rammarico che il western sembra passato di moda, lo stesso si può dire purtroppo, con pochissime eccezioni, del musical, come dimostra il recente e inspiegabile insuccesso critico di The Greatest Showman, che il pubblico ha però premiato con 300 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Nonostante questo, però, la Fox 2000 è pronta a riprovarci con un altro progetto.

Si tratta di un musical sulla vita del celebre scrittore danese di fiabe Hans Christian Andersen (alzi la mano chi ricorda nei suoi panni Danny Kaye cantare "Wonderful, wonderful Copenhagen"), scritto dall'autore di Mary Poppins Returns, David Magee.

E a interpretare lo scrittore potrebbe essere nientemeno che il lanciatissimo Ansel Elgort, che dopo essersi rivelato col tearjerker adolescenziale Colpa delle stelle, ha dimostrato le sue qualità in film come Baby Driver ed è anche protagonista di uno dei film più attesi in futuro, The Goldfinch, tratto dal bestseller "Il cardellino".

Le musiche e le canzoni del film saranno di Stephen Schwartz (Wicked). Essendo anche musicista, Elgort sembra la scelta perfetta per il ruolo del giovane scrittore che - nel film - è intrappolato nel mondo nato dalla sua immaginazione, tra Sirenette, piccole fiammiferaie e brutti anatraccoli..