Ansel Elgort accusato di molestie sessuali da una ragazza: lei aveva 17 anni e lui 20

Ansel Elgort, protagonista maschile di West Side Story, è stato accusato su Twitter da una certa Gaby di averla costretta a un rapporto sessuale nel 2014. L'attore ha negato.

Il giovane, bello e bravo Ansel Elgort, che è pronto a entrare nel firmamento delle star hollywoodiane con il West Side Story di Steven Spielberg, è finito nel bel mezzo di uno scandalo.

L'attore, che ricordiamo anche in Colpa delle stelle e Baby Driver, è stato infatti accusato di molestie sessuali da una certa Gaby, che su twitter ha raccontato nei dettagli quanto avvenuto fra lei e Ansel nel 2014. All'epoca Gaby aveva 17 anni e non aveva mai avuto un rapporto sessuale, e quindi Ansel fu la sua prima volta. Una prima volta di cui la fanciulla non conserva certo un bel ricordo. Elgort si è difeso subito dalle accuse, quindi la questione sembra archiviata, anche perché Gaby ha tolto il post incriminante, che conteneva uno screenshot del racconto particolareggiato del misfatto. Ma pesanti accuse sono state fatte e quindi ora andiamo con ordine e spieghiamo l'accaduto.

Gaby sostiene (o meglio sosteneva) di essere stata molestata sessualmente due giorni dopo aver compiuto 17 anni, mentre Ansel Elgort ne aveva 20. Lei gli aveva scritto, immaginando che mai e poi mai l'attore le avrebbe risposto. Invece lui le rispose, dandole il proprio account privato su Snapchat e chiedendole poi di inviargli delle foto senza vestiti. Un giorno Ansel e Gaby si incontrarono. Lei tentò di resistergli, ma lui forzò la mano, e quando lei gli chiese di smettere perché era vergine e sentiva dolore, Elgort insistè per continuare. A quel punto Gaby si diede per vinta, mentre l'attore le diceva che sarebbe diventata una bellissima donna. Il racconto continua con Ansel Elgort che domanda a Gaby di coinvolgere una delle sue compagne di danza in un triangolo sessuale. Alla fine dello screenshot leggiamo: "Sono passati anni e ho ancora la sindrome da stress post traumatico, ho attacchi di panico e sono in terapia. Finalmente sono pronta per parlare di questa cosa e guarire".

A questa dichiarazione un po' delirante Ansel Elgort ha risposto su Instagram, negando tutto e dicendo che mai e poi mai molesterebbe sessualmente qualcuno. L'attore ha specificato che la relazione fu consumata a New York quando aveva 20 anni e che fu "breve, legale e completamente consensuale". Elgort, tuttavia, riconosce di non aver chiuso bene con Gaby, di aver smesso di rispondere ai suoi messaggi e di essersi pentito di questo comportamento. "Sono disgustato e mi vergogno profondamente del modo di cui mi sono comportato" - ha scritto Ansel. "Sono veramente dispiaciuto. So di dover continuare a riflettere, imparare e a sviluppare la mia empatia".

Ansel Elgort insomma sembra aver commesso un unico sbaglio: sparire in un lampo. Purtroppo succede quando un amore non è corrisposto, soprattutto se l'oggetto di tale amore è un astro nascente. Ovviamente non sapremo mai come siano andate veramente le cose e non spetta a noi fare ipotesi o dare giudizi.