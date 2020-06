Another Round: il trailer del nuovo film di Thomas Vinterberg ad alto tasso alcolico con il marchio Cannes 2020

News Cinema

Il regista danese torna a girare in patria con Another Round, vi presentiamo il trailer del film con protagonista la star locale Mads Mikkelsen.

Un altro giro. Si può tradurre così il film di Thomas Vinterberg, ad alto tasso alcolico, di cui vi presentiamo il trailer. Si intitola Another Round e segna il ritorno del regista in patria, in Danimarca, scegliendo come protagonista la star locale più conosciuta all’estero, Mads Mikkelsen, visto negli ultimi anni in Doctor Strange e Rogue One.

Scritto da Vinterberg insieme a Tobias Lindholm, il film ruota intorno a quattro amici, tutti insegnanti di scuola superiore, che mettono alla prova una teoria secondo la quale lavorerebbero e vivrebbero meglio mantenendo un livello costante di alcol nel sangue. I risultati iniziali sembrano positivi e riscontrano un miglioramento nella produttività a scuola. Inutile dire che, con l’andare avanti dell’esperimento, le cose diventeranno sempre più estreme.

Accanto a Mikkelsen ci sono Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe e Magnus Millang. Another Round ha un budget di 4,5 milioni di dollari. Il maggior successo di Vinterberg rimane ancora probabilmente Festen, girato secondo i dettami del Dogma 95, che fece conoscere il suo nome nel mondo. Negli ultimi tempi ha girato il dramma in costume Via dalla pazza folla, La comune e il thriller sottomarino Kursk.