Annunciati gli autori candidati al IX Premio Mario Verdone

È intitolato all'illustre docente, documentarista, storico e critico del cinema Mario Verdone, scomparso nel 2009, il premio che i figli Carlo, Luca e Silvia Verdone assegnano da 9 anni a un autore di opera prima che abbia meno di 40 anni. Sono stati annunciati i candidati che se lo contenderanno quest'anno, nona edizione del premio: il vincitore verrà premiato dai fratelli Verdone durante la 19esima edizione del Festival del Cinema Europeo che si svolgerà a Lecce dal 9 al 14 aprile. Eccoli:

Vincenzo Alfieri per I peggiori, Francesco “Ebbasta” Capalbo per Addio fottuti musi verdi, Marco Cassini per La notte non fa più paura, Roberto De Paolis per Cuori puri, Andrea De Sica per I figli della notte, Simone Godano per Moglie e marito, Germano Maccioni per Gli asteroidi, Antonio Padovan per Finché c'è prosecco c'è speranza, Christiano Pahler per Last Christmas (L'ultimo Natale), Valentina Pedicini per Dove cadono le ombre.

“E’ la nona edizione del Premio intitolato a nostro padre Mario grazie al Festival del Cinema Europeo, e anche quest’anno ci troviamo di fronte a una scelta non facile. Tutti i giovani autori in concorso hanno talento e hanno dimostrato grande capacità nella realizzazione della loro opera - sottolineano i fratelli Verdone -. Siamo contenti di vedere come ogni anno il cinema italiano si arricchisca di registi e veda crescere autori di indubbio valore artistico. Il Festival del Cinema Europeo di Lecce si conferma un bel trampolino di lancio per molti di loro”.

Le precedenti edizioni sono state vinte da: Susanna Nicchiarelli per Cosmonauta, Aureliano Amadei per 20 sigarette, Andrea Segre per Io sono Li, Claudio Giovannesi per Alì ha gli occhi azzurri, Matteo Oleotto per Zoran, il mio nipote scemo, Sebastiano Riso per Più buio di mezzanotte, Duccio Chiarini per Short Skin e, l'anno scorso, da Marco Danieli per La ragazza del mondo.

foto: Centro Sperimentale di Cinematografia)