Annientamento: nuovo trailer del film di sci-fi con Natalie Portman e diretto da Alex Garland

Adattamento di un best seller di Jeff VanderMeer, Annientamento è il nuovo film diretto da Alex Garland, quello che ha esordito nella regia con Ex-Machina e che aveva sceneggiato film come 28 giorni dopo e The Beach (quest'ultimo a partire da un suo romanzo).

Di questa avventura fantascientifica è protagonista Natalie Portman, interprete di una biologa che si avventura con un team di scienziate in un luogo misterioso e proibito, nel quale la natura ha preso il sopravvento sulla civilità, avviando strane e inquietanti mutazioni.

Annientamento sarà nei nostri cinema dal 22 febbraio prossimo, distribuito da 20th Century Fox, e questo è il suo nuovissimo trailer.

Annientamento: Il nuovo trailer del film - HD