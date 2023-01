Annie Awards 2022: Pinocchio di Guillermo del Toro in testa alle candidature per il cinema

News Cinema

Con 9 nomination agli Annie Awards, Pinocchio di Guillermo de Toro domina le candidature per iil miglior cinema animato, seguito da Red. La premiazione è fissata per il 25 febbraio.

Sono state annunciate le candidature agli Annie Awards, premi assegnati annualmente ai migliori film e serie di animazione dell'anno appena trascorso, per questo la cinquantesima edizione è targata 2022. A dominare indisturbato le nomination è Pinocchio di Guillermo del Toro, che ambisce a ben 9 riconoscimenti. Il grande protagonista questa volta è però Netflix, che sta dietro a un numero decisamente elevato di prodotti televisivi e cinematografici.

Subito dopo Pinocchio di Guillermo del Toro, targato appunto Netflix, troviamo Red con 7 candidature, Il Gatto con gli Stivali 2: l'Ultimo Desiderio e Il Mostro dei mari con 6.

Gli Annie Awards sono destinati sia al cinema e alla tv e includono diversi premi speciali, fra cui il premio alla carriera Winsor McCay Award, di cui saranno destinatari il regista, animatore e sceneggiatore Pete Docter ed Evelyn Lambart, conosciuta per i suoi cortometraggi. La cerimonia si terrà il 25 febbraio all'interno dell'università di Los Angeles UCLA. The International Animated Film Society, che è l'organizzazione alla base dei riconoscimenti, è particolarmente felice della cerimonia di quest'anno, la prima in presenza dopo i lockdown.

Annie Awards: i candidati per il cinema

Ecco l'elenco dei premi più importanti per il cinema

Miglior Film

Red

Pinocchio di Guillermo del Toro

Il Gatto con gli Stivali 2: l'Ultimo Desiderio

Il mostro dei Mari

Wendell and Wild

Miglior film indipendente

Migliori effetti visivi in un lungometraggio animato

Migliori animazioni dei personaggi in un lungometraggio animato

Red

Pinocchio di Guillermo del Toro

Troppo Cattivi

Migliori animazione dei personaggi in lungometraggio live action

Miglior Character Design per un lungometraggio animato

Luck

Il Gatto con gli Stivali 2: l’ultimo desiderio

lI destino delle Tartarughe Ninja

Troppo Cattivi

Wendell and Wild

Miglior regia per un lungometraggio animato

Red

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcel the Shell

Il drago di mio padre

Wendell and Wild

Migliori musiche in un lungometraggio animato

Red

Pinocchio di Guillermo del Toro

Mad God

Troppo Cattivi

Il Mostro dei Mari

Miglior Production designer per un lungometraggio animato

Pinocchio di Guillermo del Toro

Mad God

Il Gatto con gli Stivali 2: l’ultimo desiderio

Troppo Cattivi

Il Mostro dei Mari

Miglior storyboard in un lungometraggio d'animazione

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo

Il Gatto con gli Stivali 2: l’ultimo desiderio

Strange World

Miglior attore nel doppiaggio di un lungometraggio animato

David Bradley (Geppetto) - Pinocchio di Guillermo del Toro

Gregory Mann (Pinocchio) - Pinocchio di Guillermo del Toro

Jenny Slate (Marcel) - Marcel the Shell

Wagner Moura (Wolf) - Il Gatto con gli Stivali 2: l’ultimo desiderio

Zaris-Angel Hator (Maisie Brumble) - Il Mostro dei Mari

Miglior sceneggiatura di un lungometraggio animato

Red

Inu-Oh

Marcel the Shell

Miglior montaggio in un film d'animazione

Lightyear - La vera storia di Buzz

Red

Pinocchio di Guillermo del Toro

Il Gatto con gli Stivali 2: l’ultimo desiderio

Il Mare dei mostri