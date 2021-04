Annette di Leos Carax, con Marion Cotillard e Adam Driver, aprirà il Festival di Cannes 2021

News Cinema

Sarà la strana coppia composta da Adam Driver e Marion Cotillard ad aprire la prossima edizione del Festival di Cannes, la 74esima, nell’atteso ritorno di Leos Carax con Annette.

Mentre si susseguono differenti voci su quando si terrà effettivamente il prossimo Festival di Cannes, dall’ufficio del direttorissimo Thierry Fremaux continua come se niente fosse la preparazione della 74esima edizione, che si aprirà con Annette di Leos Carax, protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard. Quando? Niente slittamenti all’autunno, come in molti sostengono lontano dai taccuini, ma il 7 luglio come previsto, come sembra confermare questo annuncio. Il film sarà anche in concorso.

Annette sarà distribuito in contemporanea nelle sale cinematografiche francesi, pronte a dare finalmente visibilità ai centinaia di film pronti oltralpe che non vedono l’ora. Si tratta di un “musical romantico” che segna il debutto in lingua inglese del regista amato e maledetto del cinema francese, Leos Carax, che torna dopo il successo di culto Holy Motors. Saranno presenti canzoni originali degli Sparks, la rock band alternativa fondata nel 1971 da Ron e Russell Mael.

Il film sarà distribuito in Nordamerica da Amazon Studios, coproduttore insieme a CG Cinéma International, Tribus P. Films, Canal Plus e Arte.