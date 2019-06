Annette Bening reciterà per Kenneth Branagh in Assassinio sul Nilo

Il cast di Assassinio sul Nilo, il nuovo adattamento cinematografico del capolavoro scritto da Agatha Christie, potrebbe presto impreziosirsi con la presenza della grande Annette Bening. Come noto a dirigere il progetto sarà Kenneth Branagh, pronto a bissare il successo ottenuto due anni fa con Assassinio sull’Orient Express. A recitare nel lungometraggio saranno anche Gal Gadot (Wonder Woman), Armie Hammer (The Social Network), Letitia Wright (Black Panther) e Jodie Comer (Killing Eve).

Pubblicato nel 1937, Assassinio sul Nilo - titolo originale Death on the Nile - vede l’ispettore Hercule Poirot (Branagh) investigare su un omicidio causato da un triangolo amoroso. La sceneggiatura sarà scritta da Michael Green, già autore del copione del precedente film dell’attore/regista. Il lungometraggio uscirà nelle sale statunitensi il 2 ottobre 2020. Nel 1978 è già stata girata una versione di Assassinio sul Nilo con Bette Davis, Mia Farrow, David Niven e ovviamente Peter Ustinov nei panni di Poirot.

Impossibile condensare in poche parole la grande carriera di Annette Bening: quali film scegliere per tentare almeno di raccontarne il talento? I titoli più ovvii sarebbero senz’altro Rischiose abitudini, Bugsy, American Beauty o I ragazzi stanno bene. Noi invece vi consigliamo Il presidente – Una storia d’amore, magnifica commedia romantica (e politica) diretta da Rob Reiner nel 1995. I duetti dell’attrice con il co-protagonista Michael Douglas sono semplicemente perfetti. E’ questo il film che ci ha fatto innamorare definitivamente della classe e dell’eleganza di Annette Bening.