Annette Bening e Jamie Bell nel trailer di Film Stars Don't Die in Liverpool

Arriverà nelle sale americane a fine dicembre Film Stars Don't Die in Liverpool, di cui vi mostriamo oggi il trailer. Il film è la storia vera della relazione tra l'attrice Gloria Grahame (1923-1981) e il giovane attore britannico Peter Turner nell'ultimo periodo della vita della star. I personaggi sono portati sullo schermo da Annette Bening e Jamie Bell.

L'uscita collocata entro la fine dell'anno fa pensare a una probabile campagna per gli Oscar in favore di Annette Bening, già nominata alla statuetta per ben quattro volte nella sua carriera.

Il regista è Paul McGuigan, recentemente autore di Victor ma molto più attivo in tv (diresse anche il primo episodio di Sherlock).