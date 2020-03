Anne Hathaway sarà protagonista di French Children Don’t Throw Food

News Cinema

Si tratta del biopic di Pamela Druckerman, giornalista americana a Parigi.

Anne Hathaway sarà la protagonista di French Children Don’t Throw Food, adattamento cinematografico dell’omonimo libro di memorie scritto da Pamela Druckerman. La sceneggiatura è stata scritta da Jamie Minoprio e Jonathan Stern. La storia segue le disavventure della giornalista americana di trentacinque anni che vive e lavora a Parigi. Già madre e inattesa di un nuovo bambino, Pamela scopre che le donne francesi non comprano qualsiasi libro mai pubblicato sulla gravidanza, non sono ossessionate dal parto naturale o da quello cesareo. Ma la domanda fondamentale è: perché tutte le donne francesi hanno figli piccoli perfettamente educati?

French Children Don’t Throw Food nascerà dalla collaborazione produttiva tra StudioCanal e Blueprint. Quest’ultima compagnia ha recentemente realizzato Tre manifesti a Ebbing, Missouri (vincitore di due premi Oscar) e il recentissimo Emma, con una superba Anya Taylor-Joy.

Vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a Les Miserables, Anne Hathaway ha ottenuto successi come Il diavolo veste Prada, I segreti di Brokeback Mountain, Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Prossimamente la vedremo nel reboot di Chi ha paura delle streghe? Diretto da Robert Zemeckis, in cui interpreterà il ruolo che fu della grande Anjelica Huston.