Anne Hathaway previene le malelingue e spiega su Instagram perché sta ingrassando

Avete presente quei video antipatici e quegli articoli impietosi che mostrano le star del cinema, della tv e della musica prima e dopo un intervento di chirurgia plastica, di un aumento di peso o del naturale e ovvio fluire del tempo? Certo che li avete presenti, anzi, siamo certi che a guardarli o a leggerli un po’ gongolate, perché è giusto che anche i belli e le superstar invecchino e ingrassino. Sappiate che in un prossimo futuro uno di questi spietati reportage potrebbe riguardare l’esile e leggiadra Anne Hathaway, che però ha messo le mani avanti, furbescamente e spiritosamente.

Sulla sua pagina Instagram l'attrice ha postato un video in cui si allena in palestra. E sotto ha scritto: "Sto mettendo su peso per un ruolo cinematografico e le cose stanno andando bene. A tutte le persone che hanno intenzione di prendermi in giro nei prossimi mesi per i chili messi su dico: non sono io, siete voi. Pace **. PS: volevo nel video Fat Bottom Girls dei Queen, ma niente copyright. Ancora pace **".

Quale sarà il film per cui Anne Hathaway sta cambiando taglia? Alcuni suggeriscono Live Fast Day Hot, adattamento del libro di Jenny Mollen che racconta di una donna alle prese con la maternità.

Prossimamente vedremo l'attrice al fianco di Cate Blanchett e Sandra Bullock (e altre avvenenti fanciulle) in Ocean's 8, lo spin off della trilogia di Steven Soderbergh con protagonista il personaggio di Danny Ocean.