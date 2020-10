Anne Hathaway nel trailer di The Witches (versione Robert Zemeckis)

News Cinema

Il remake di Chi ha paura delle streghe?, che era diretto da Nicolas Roeg e interpretato da Anjelica Huston, era previsto nei cinema a ottobre. Pare però essere stato destinato allo streaming sulla piattaforma di HBO Max. E in Italia?

Come potete vedere dal primo trailer ufficiale che vi mostriamo di seguito, c'è Anne Hathaway al posto di Anjelica Huston nei panni della Gran Strega in The Witches, il film di Robert Zemeckis che è remake del celebre Chi ha paura delle streghe? diretto nel 1989 da Nicolas Roeg. Oppure, se preferite, un nuovo adattamento del romanzo di Roald Dahl "Le streghe", la cui sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Zemeckis con Kenya Barris e Guillermo del Toro (che è anche produttore assieme ad Alfonso Cuarón.)

The Witches era previsto in uscita nelle sale (anche in quelle italiane) per il mese di ottobre, ma con una mossa a sopresa la Warner (che lo aveva sospeso) lo ha destinato al mercato dello streaming, e come potete vedere dal marchio sul trailer il film farà il suo debutto sulla piattaforma di HBO Max. Ancora non è chiarissimo il destino del film in Italia, ma si può facilmente supporre che, come in casi analoghi, il film sarà trasmesso in anteprima da Sky. Anche se la data d'uscita, che era fissata per il 22 ottobre, lasciava ipotizzare un passaggio del film alla Festa del Cinema di Roma.

La storia, per chi non la conoscesse, è quella di un bambino orfano che va a vivere con la nonna nell'Alabama rurale degli anni Sessanta, per incappare in una congrega di streghe che si sta radunando in un hotel nelle vicinanze.

Sarà interessante vedere il confronto tra due sensibilità registiche così diverse come quelle di Roeg e Zemeckis applicate alla stessa storia. Nel cast di The Witches ci sono anche Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth e Chris Rock.

The Witches: il trailer del film