Anne Hathaway: I migliori film in streaming dell'attrice premio Oscar

La protagonista de Il diavolo veste Praga compie oggi 39 anni. Ecco cinque titoli in streaming che ne ripercorrono la carriera prestigiosa.

Con il suo fascino acqua e sapone e una capacità innata di trovare il lato ironico dei suoi personaggi, Anne Hathaway si è imposta come una delle star più importanti della Hollywood del XXI Secolo. Col tempo poi l’attrice ha saputo mostrare anche altre doti attoriali capaci di andare oltre tali prerogative, dimostrando una versatilità che le ha permesso di eccellere in molti generi e guadagnare due nomination all’Oscar, di cui una trasformata nella statuetta. Attraverso i prossimi cinque film in streaming vogliamo dunque rendere omaggio alla carriera di Anne Hathaway, che oggi compie 39 anni. Buona lettura.

Cinque successi in streaming interpretati da Anne Hathaway

I segreti di Brokeback Mountain

Il diavolo veste Prada

Rachel sta per sposarsi

Les Misérables

Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno



I segreti di Brokeback Mountain (2005)

I Segreti di Brokeback Mountain: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il magnifico melodramma che si mescola al western diretto da Ang Lee regala alla Hathaway il primo ruolo “serio” della sua carriera, che l’attrice sfrutta al meglio grazie anche alla partecipazione di colleghi come Heath Ledger, Jake Gyllenhaal e Michelle Williams. I segreti di Brokeback Mountain è un film che arriva all’anima del pubblico con il suo tocco profondo e gentile. Leone d’Oro a Venezia e Oscar per regia, adattamento e musiche. Avrebbe meritato anche quello per il miglior film e attore protagonista. Ma tant’è...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il diavolo veste Prada (2006)

Il Diavolo veste Prada: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Probabilmente il film di culto della carriera di Anne Hathaway, dove recita a fianco di una superba Meryl Streep e di un’effervescente Emily Blunt al primo ruolo di rilievo. Il diavolo veste Prada diverte con la sua comicità arcigna e velenosa, mette alla berlina il mondo della moda in maniera tagliente ma anche benevola. Ottimo supporto del grande Stanley Tucci. Una commedia di costume per tutte le stagioni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Rachel sta per sposarsi (2008)

Rachel sta per sposarsi: il trailer del film di Jonathan Demme con Anne Hathaway

Diretta dal grande e mai abbastanza compianto Jonathan Demme, la Hathaway nel ruolo di un ex tossicodipendente fornisce la prova drammatica che le vale la nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista. A dire il vero Rachel sta per sposarsi si avvale anche della magnifica interpretazione di Rosemarie DeWitt e del supporto del veterano Bill Irwin, che in molti momenti le rubano la scena. Un dramma familiare sentito e ben scandito. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Les Misérables (2012)

Les Misérables: Il trailer ufficiale italiano in HD

Il grande musical di successo diretto da Tom Hooper consente alla Hathaway di arrivare alla statuetta più ambita come attrice non protagonista. Il suo momento musicale è sicuramente magnifico, commovente, la miglior scena di Les Misérables. Messa in scena sontuosa e un cast totalmente in parte composto anche da Hugh Jackman, Russell Crowe, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne. Grande spettacolo musicale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno (2012)

Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno: Il nuovo trailer italiano del film

Il terzo e ultimo capitolo delle avventure di batman dirette da Christopher Nolan vedono la Hathaway impegnata nella parte di una Selina/Catwoman sinuosa e attraente, che ipnotizza Christian Bale/Bruce Wayne. Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno è l’episodio più nichilista della trilogia, potente nei contenuti e nella messa in scena. Non il migliore, che rimane a nostro avviso il primo Batman Begins. Ma comunque grande spettacolo e molto intelligente. Nolan chiamerà ancora la Hathaway per Interstellar. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

