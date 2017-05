Anne Hathaway girerà una commedia romantica incentrata sull'online dating

Anne Hathaway ha deciso di tornare a un genere cinematografico che conosce bene ma che non esplora ormai da qualche tempo, la commedia romantica. L'attrice infatti sarà la star di un progetto ancora senza titolo che verrà prodotto dalla STX.

La storia è stata scritta da Abby Kohn e Marc Silverstein, è uno sguardo del tutto contemporaneo a temi com l'amore, le relazioni sentimentali e, perché no, anche gli incontri di una notte. l tema principale sarà la difficoltà di stabilire una relazione duratura in un mondo sempre più frammentato e centrifugo. L'intento della Hathaway e degli sceneggiatori è in particolare quello di esplorare il lato comico degli incontri online, un sistema sempre più usato dai single per conoscere eventuali partner.

Appena uscita dall'indipendente Colossal, la Hathaway sarà in compagnia di un cast di attrici vertiginoso nel prossimo Ocean's 8. Accanto a lei nell'heist-movie virato in commedia troveremo infatti nomi come Cate Blanchett, Sandra Bullock e Helena Bonham Carter, tanto per citare i più importanti.