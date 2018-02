Anne Hathaway giornalista per la regista di Mudbound

Anne Hathaway potrebbe interpretare The Last Thing He Wanted, prossimo progetto di Dee Rees, autrice del candidato agli Oscar Mudbound (per migliore attrice non protagonista, migliore sceneggiatura non originale, migliore fotografia e migliore canzone). Rivedremo prossimamente la Hathaway in Ocean's 8.

La sceneggiatura di Marco Villalobos, adattamento del romanzo di Joan Didion, racconta di Elena McMahon, una giornalista del Washington Post che lascia il suo lavoro nel 1984 per accudire suo padre. Si ritrova però presto a dover ereditare il lavoro paterno, fornitore d'armi al Centro America per conto del Governo degli Stati Uniti. Il copione toccherà lo scandalo Iran - Contra durante la presidenza Reagan, quando amministratori d'alto rango degli States vendettero armi all'Iran nonostante l'embargo, per finanziare i ribelli Contras nel Nicaragua.

Il progetto viene venduto al Festival di Berlino attualmente in corso.