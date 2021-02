Anne Hathaway: "Ero la nona scelta per Il Diavolo veste Prada"

News Cinema

Anne Hathaway ha rivelato che per Il Diavolo veste Prada, film che ha lanciato la sua carriera, c'erano i nomi di ben otto attrici prima del suo per il ruolo di Andy.

Così come Meryl Streep per il ruolo di Miranda Priestly, anche Anne Hathaway era l'attrice perfetta per interpretare la sua assistente Andy Sachs. Se Il Diavolo veste Prada è stata una commedia di immenso successo, il merito va tanto allo script quando alle loro performance (e anche a quelle di Emily Blunt e Stanley Tucci, ovviamente). A volte è il destino a decidere quale attore debba incarnare un personaggio che diventerà memorabile, come successe per esempio a Harrison Ford e Hugh Jackman con Indiana Jones e Wolverine, due ruoli inizialmente assegnati, rispettivamente, a Tom Selleck e Dougray Scott.

Ospite virtuale del talent show Drag Race di RuPaul, Anna Hathaway è intervenuta per salutare i concorrenti. Uno di questi le ha chiesto se ci fosse stato un ruolo nella sua carriera per cui ha dovuto lottare molto prima di ottenerlo. L'attrice ha risposto così: "Ti do uno scoop... io ero la nona scelta per Il Diavolo veste Prada, ma alla fine ce l'ho fatta! Quindi resistete, non arrendetevi mai!". Hathaway non dice chi fossero le otto candidate che venivano prima di lei sulla lista delle preferite, le quali, per un motivo o per un altro, non furono ingaggiate.