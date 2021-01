Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor nel trailer di Locked Down, heist movie ai tempi del Coronavirus

News Cinema

Il 14 gennaio su HBO Max, nei territori in cui il servizio streaming è disponibile (e quindi non in Italia), debutterà Locked Down, l'heist movie ambientato al tempo della pandemia diretto da Doug Liman (che è il regista scelto da Tom Cruise per il film che gireranno nello spazio il prossimo ottobre a bordo della SpaceX Crew Dragon di Elon Musk) e interpretato da Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor.

Sceneggiato da Steven Knight (quello di Locke e della Promessa dell'assassino), il film racconta la storia di Linda e Paxton, una coppia residente a Londra che rimane bloccata a casa insieme per via del lockdown proprio quando aveva deciso di separarsi. La situazione, non facile per nessuno, come ben sappiamo, è per loro particolarmente complessa: non solo per via della convivenza forzata, ma anche per gravi problemi lavorativi di entrambi. Problemi che, complici vino e poesia, li riavvicineranno e li spingeranno a decidere di compiere un atto di rivalsa nei confronti del sistema economico e di potere che li vessa, e di organizzare una rapina per impossessarsi di un diamante da tre milioni di sterline custodito da Harrods, datore di lavoro di Linda.

Locked Down: il trailer ufficiale originale del film

Nel cast di Locked Down, oltre ai due protagonisti, appaiono anche Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dulé Hill, Jazmyn Simon, Ben Stiller e Ben Kingsley.