Annabelle Wallis è la protagonista del nuovo, misterioso horror di James Wan

News Cinema

L'attrice ha già recitato in Annabelle, primo spin-off di The Conjuring.

James Wan ha trovato in Annabelle Wallis la protagonista del suo nuovo, misteriosissimo horror che inizierà a girare a breve. Si tratta in un certo senso di un ritorno al passato, in quanto l’attrice britannica ha già avuto un ruolo principale in Annabelle, primo spin-off dell’universo di The Conjuring creato proprio da Wan.

La produzione di questo nuovo lungometraggio, scritto dal regista insieme a Ingrid Bisu – anche se non si sa ancora chi sarà lo sceneggiatore ufficiale – sarà affidata ovviamente alla Atomic Monster. Finito di girare l’horror Wan si dedicherà poi alla pre-produzione di Aquaman 2, di cui spera di iniziare le riprese prima della fine del 2020.

A questo punto il dubbio sorge spontaneo: che anche il nuovo progetto di Wan alla fine risulti collegato con l’universo di The Conjuring, vista la presenza della Wallis? Staremo a vedere. Lanciata dalla serie TV Peaky Blinders, Annabelle Wallis ha recentemente girato lo show The Loudest Voice targato Showtime. Si tratta della storia dell’ascesa mediatica e del crollo di Roger Ailes, “padrone” di Fox News. A interpretarlo nella serie Russell Crowe.