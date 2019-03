Annabelle Comes Home è il titolo ufficiale del terzo capitolo dedicato alla bambola posseduta

Si intitolerà Annabelle Comes Home (traduzione: Annabelle torna a casa) il terzo capitolo del franchise horror dedicato alla bambola indemoniata che abbiamo incontrato per la prima volta in The Conjuring. Lo ha annunciato la New Line, ribadendo che nel nuovo episodio ritroveremo la terrificante protagonista nel macabro museo dei Warren. La storia sarà infatti incentrata sull’influenza malefica che la bambola eserciterà su Judy, la figlia di Ed e Lorraine Warren. Il personaggio sarà interpretato da Mckenna Grace, mentre Madison Iseman e Katie Sarife avranno il ruolo delle due babysitter che diventano anche loro vittime della presenza demoniaca.

Annabelle Comes Home è diretto da Gary Dauberman, sceneggiatore di IT e The Nun che con questo nuovo horror esordisce così dietro la macchina da presa. Il film arriverà nelle sale americane il prossimo 28 giugno. Diretto da John R. Leonetti il primo Annabelle ha incassato negli Stati Uniti 84 milioni di dollari. Meglio ancora ha fatto il sequel Annabelle: Creation, diretto da David F. Sandberg e arrivato a 102 milioni. I prossimi progetti dell’universo di the Conjuring già annunciati sono The Conjuring 3 - le cui riprese inizieranno a giugno - e The Crooked Man.

E’ stato poi scoperto al festival South By Southwest di Austin che anche La Llorona – Le lacrime del male (in arrivo il mese prossimo) è in realtà uno spin-off di Annabelle in quanto uno dei suoi personaggi principali, Padre Perez (Tony Amendola) compariva nel film di Leonetti.