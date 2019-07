Annabelle 3, quanto hanno incassato i film precedenti?

News Cinema

Una saga che fino ad ora è andata in crescendo, in Italia e nel mondo. Il terzo capitolo confermerà la tendenza?

Uscito tra Toy Story 4 e Spider-Man Far From Home, l'horror Annabelle 3 si sta difendendo bene al botteghino italiano (1.466.000 euro incassati nei primi cinque giorni). La saga dedicata alla bambola demoniaca non ha mancato di convincere il pubblico nostrano e mondiale, ma esaminiamo per un attimo incassi e budget.

Il primo Annabelle è stato distribuito nel 2014: gli archivi Cinetel parlano di un incasso di 2.616.000 euro per un'uscita all'inizio di ottobre. Una fase di piena concorrenza nel periodo che in Italia comincia a riempirsi di uscite, con Halloween un po' lontano ma che si respira nell'aria. Costato appena 6.500.000 di dollari (i budget essenziali sono un marchio di fabbrica del produttore James Wan), il film ne ha totalizzati nel mondo ben 257. Il rapporto è di quasi 40:1. Per capirci, il rapporto tra budget e incassi di Avengers Endgame è di "solo" 8:1. Bassa spesa, alto rendimento. Se foste stati nei panni dei dirigenti Warner, quanto tempo vi sarebbe stato necessario per approvare la lavorazione del sequel?