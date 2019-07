Annabelle 3 primo al boxoffice italiano del weekend, Toy Story 4 già scalzato

News Cinema

Al terzo posto rientra Avengers Endgame, con la riedizione speciale per i fan.

Annabelle 3, come si poteva immaginare dai primi giorni di programmazione, al suo esordio risulta primo al boxoffice italiano del weekend, con 1.466.000 euro incassati in cinque giorni. Eccellente la media per sala nel fine settimana: considerando il periodo estivo, 2.446 euro per 428 copie in circolazione sono piuttosto solidi, anche se l'incasso complessivo non è altissimo. Il film nel mondo ha già toccato i 134 milioni di dollari, a fronte di un costo stimato intorno ai 30.

L'horror scalza quindi già Toy Story 4 dalla vetta, bloccandolo al secondo posto, occupato dal sequel Disney-Pixar con 922.000 euro e un totale italiano finora ammontante a 3.652.000: le sale rimangono quasi 720, ma la media è scesa a 1.280 euro. Al momento Toy Story 4 ha registrato nel mondo incassi per 650 milioni di dollari.

Incredibile (ma forse non tanto) terza posizione per la nuova versione di Avengers: Endgame, con un'introduzione di uno dei due registi e una scena aggiuntiva: sufficiente a riattirare i fan al cinema per ulteriori 297.000 euro, che alimentano il totale monstre di 30.043.000 euro. Calcolando incassi americani e internazionali, il cinecomic Marvel-Disney è a quota ormai 2.772.460.000 dollari. Da vertigine.