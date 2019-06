Annabelle 3: esploriamo la stanza dei reperti dei Warren!

Come sappiamo, in Annabelle 3, che arriverà nei nostri cinema il 3 luglio a portarci qualche brivido nel periodo più caldo dell'anno, la malefica bambola viene liberata dalla sua teca di vetro da un'incauta babysitter. E in effetti la stanza dei reperti di Ed e Lorraine Warren, il piccolo ma nutrito museo dell'occulto che i due veri coniugi avevano all'interno della loro casa, stuzzica la curiosità di molti.

Per lanciare il film, la Warner ha diffuso un video che ci offre un giro a 360 gradi all'interno di queste stanze. Per una migliore esperienza è consigliato sedere su una sedia girevole e con le cuffie in testa, poi, usando le frecce in alto a sinistra, potete esplorare e soffermarvi su quel che preferite. Se utilizzate un cellulare, basta ruotarlo.

Si tratta di una raccolta così inquietante da far chiedere anche a noi "miscredenti" se, nella realtà, avremmo il coraggio di passarci una notte.

Questa la sinossi del film:

Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola "al sicuro" dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy (Mckenna Grace), la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.