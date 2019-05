Annabelle 3: ecco il secondo trailer ufficiale!

Annabelle, la bambola più spaventosa d'America, sta per tornare. Lo farà in Annabelle 3, che arriverà sui nostri schermi in piena estate, il 4 luglio. La ritroviamo per ora, incautamente liberata dalla sua teca di cristallo da una babysitter troppo curiosa, in un nuovo trailer di del film, che in America si intitola Annabelle Comes Home, ovvero torna a casa.

I coniugi Warren della serie The Conjuring, com'è noto, tenevano anche nella realtà gli oggetti maledetti o stregati in un museo annesso alla loro casa. Ed è lì che è rinchiusa l'orrida pupazza che abbiamo visto per la prima volta nel 2014 in L'evocazione - The Conjuring e che si è meritata ben tre film a suo nome. Liberando Annabelle, tutta un'altra serie di creature malvagie hanno campo libero.

Tra queste - una demoniaca scimmia giocattolo, un lupo mannaro e un samurai - c'è The Ferryman, che vediamo meglio in questo trailer e che sarà probabilmente il babau principale al fianco di Annabelle.

Debutto alla regia dello sceneggiatore dei precedenti, Gary Dauberman, Annabelle 3 vede il ritorno di Vera Farmiga e Patrick Wilson, la dodicenne Mckenna Grace nel ruolo della figlia Judy e Madison Iseman.