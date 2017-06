Annabelle 2: Creation - Un nuovo trailer italiano del film

Tre anni fa la terrificante Annabelle, conosciuta nel film The Conjuring, ebbe l'onore di avere un film tutto suo che incassò quasi 260 milioni di dollari in tutto il mondo. L'inquietante bambola assassina tornerà nei cinema italiani dal 3 agosto prossimo in Annabelle 2: Creation, direto da David F. Sandberg con protagonisti Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Philippa Anne Coulthard, Grace Fulton, Lou Lou Safran, Samara Lee, Tayler Buck, Anthony LaPaglia e Miranda Otto, di cui è appena arrivato online un nuovissimo trailer in italiano:





In Annabelle 2, diversi anni dopo la tragica morte della loro bambina, un produttore di bambole e sua moglie accolgono in casa una suora e alcune ragazze provenienti da un orfanotrofio distrutto, che dopo poco tempo diventeranno il bersaglio della creatura posseduta del produttore di bambole, Annabelle.