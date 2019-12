Anna Karina: è morta l'attrice simbolo della Nouvelle Vague, musa di Jean-Luc Godard

News Cinema

L'attrice aveva 79 anni, ed era da tempo malata.

Un altro pezzo di storia del cinema se n'è andato.

È morta a Parigi, a 79 anni, Anna Karina, l'attrice francese d'origine danese che è stata il simbolo della Nouvelle Vague, nonché musa e grande amore di Jean-Luc Godard, che con lei è stato sposato dal 1961 al 1968 e che con lei ha girato sette celebri film: da Le Petit soldat, del 1960, a Una storia americana del 1966, passando per La donna è donna (per cui fu premiata con l'Orso d'argento a Berlino nel 1961), Questa è la mia vita, Bande à part, Agente Lemmy Caution: missione Alphaville, Il bandito delle 11.

Ma il fascino e il talento di Anna Karina non stregarono solo Godard, che l'aveva notata in uno spot televisivo e l'avrebbe voluta anche in Fino all'ultimo respiro (Anna rifiutò per via di una scena di nudo, ma numerosi altri registi. Tra di essi Jacques Rivette, che la volle nei panni di Suzanne Simonin in La religiosa; Roger Vadim in Il piacere e l'amore; Valerio Zurlini in Le soldatesse; Luchino Visconti in Lo straniero; George Cuckor in Rapporto a quattro; Reiner Werner Fassbinder in Roulette cinese.

Tra le sue ultime apparizioni cinematografiche ci sono The Dreamers di Bernardo Bertolucci e The Truth About Charlie, il remake di Sciarada diretto da Jonathan Demme che è un chiaro omaggio al cinema della Nouvelle Vague, così come quello di Bertolucci alla storia - cinematografica e non - di quegli anni.

Oltre che attrice, Anna Karina fu anche cantante, collaborando a lungo con Serge Gainsbourg e incidendo numerosi album.

Da tempo malata di tumore, Anna Karina è stata ricordata con un tweet dal ministro della cultura francese Franck Riester, che ha scritto: "Oggi il cinema francese è rimasto orfano. Perde una delle sue leggende.Il suo sguardo era lo sguardo della Nouvelle Vague. Resterà per sempre".