Anna Ferzetti conduce la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento 2019

A condurre la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento, i premi del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, il prossimo 29 giugno al Teatro Antico di Taormina, sarà Anna Ferzetti. L'attrice, che è candidata al Nastro come Miglior Attrice Non Protagonista per Ci vediamo domani, ha già avuto, nel 2019, un'esperienza da presentatrice: il Prima Festival del Festival di Sanremo, e quindi sarà certamente a suo agio sul palco, anche perché chiamerà a salire accanto a lei artisti che conosce bene e perché il teatro lo frequenta da diverso tempo. "Sono molto emozionata, grata e felice di avere l'onore di essere la padrona di casa di questa edizione" - ha detto la Ferzetti, da 16 anni compagna di Pierfrancesco Favino (da cui ha avuto due figlie). "È un anno speciale per me, ricco di nuove esperienze professionali, a cui sono lieta di aggiungere anche la conduzione ai Nastri d'Argento. Ringrazio il SNGCI per questa opportunità unica".

La serata dei Nastri d'Argento, arrivati alla settantatreesima edizione, andrà in onda su Rai Uno venerdì 5 luglio in seconda serata, mentre venerdì 3 luglio, sempre in seconda serata, andrà in onda uno speciale sui Nastri su Rai Movie. Noi di comingsoon.it saremo a Taormina, dove intervisteremo i vincitori.