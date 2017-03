Anna Faris e Eugenio Derbez nel remake di Una coppia alla deriva

A Hollywood è, praticamente da sempre, tempo di remake. Adesso tocca a una commedia del 1987, Overboard, ovvero Una coppia alla deriva, diretta nel 1987 da Garry Marshall e interpretata da una delle coppie storiche del cinema americano, Goldie Hawn e Kurt Russell. Il rifacimento odierno vede protagonisti la brillante Anna Faris e l'attore messicano Eugenio Derbez, a ruoli invertiti.

Nell'originale, infatti, Goldie Hawn era una viziata ereditiera e Russell un falegname assunto per lavorare sul suo yacht ma che non soddisfaceva gli standard di servizio richiesti dall'incontentabile donna, che non lo pagava. Quando lei cadeva in mare e in conseguenza dell'incidente soffriva di amnesia, lui ne approfittava per pareggiare i conti. Nel remake, Derbez sarà il rampollo di una facoltosa famiglia messicana e Faris una madre single e di modeste condizioni economiche, che lo convincerà, approfittando dell'amnesia, di essere suo marito.

Il film sarà cosceneggiato e codiretto da Rob Greenberg e Bob Fisher (2 single a nozze).