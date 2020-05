Anime nere: il film da vedere e commentare insieme giovedì 7 maggio con SimulWatch

News Cinema

Un noir di 'Ndrangheta diretto da Francesco Munzi che vinse ben nove David di Donatello. Appuntamento su SimulWatch giovedì 7 maggio alle 14.

La visione condivisa di giovedì 7 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Anime nere, il film noir di 'Ndrangheta di Francesco Munzi che nel 2014 ha partecipato in Concorso al Festival del Cinema di Venezia, e successivamente ha vinto ben nove David di Donatello, compresi quelli per il miglior film, la miglior regista e la migliore sceneggiatura, scritta dallo stesso Munzi con Fabrizio Ruggirello, Maurizio Braucci la collaborazione di Gioacchino Criaco, da un cui romanzo il film è stato liberamente tratto.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Anime nere e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 7 maggio alle ore 14.

Interpretato da Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo, Fabrizio Ferracane e Barbora Bobulova, Anime nere racconta la storia di una famiglia criminale vista dall'interno, negli aspetti più emotivi e contraddittori, che si spingono fino agli archetipi della tragedia greca. In una dimensione sospesa tra l'arcaico e il moderno, si svolge il racconto di tre fratelli che, dal Sudamerica e dalla Milano della finanza, sono costretti a tornare nel paese natale sulle vette selvagge della Calabria per affrontare i nodi irrisolti del passato. Quello di Munzi è un noir tragico e ancestrale, felicemente imploso e in minore, che racconta personaggi e archetipi, non le loro sociologie.



Anime Nere: Il trailer del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con La famiglia Willoughby: