Animazione in vacanza, In viaggio con Pippo, Luca e Hotel Transylvania 3

Auto, mare, crociera: tre famosi film di animazione come In viaggio con Pippo, Luca e Hotel Transylvania 3 offrono tre diversi approcci al tema della vacanza e al relax!

In tempi recenti e meno recenti, ci sono stati tre film di animazione che hanno celebrato bene le vacanze... non senza qualche incidente per i loro protagonisti. Si parli di animazione classica disegnata a mano o delle ultime produzioni in computer grafica, i personaggi dei cartoon vogliono andare in vacanza esattamente come noi, per strada o per mare...

In viaggio con Pippo, il temuto viaggio con un papà imbranato

Parte con le miglior intenzioni Pippo nel cult In viaggio con Pippo (1995) di Kevin Lima, targato Disney. Il tontolone per eccellenza della banda disneyana viene a sapere che suo figlio Max sta dando problemi a scuola, quindi al termine delle lezioni decide di trascinarlo in un "road trip" che riunisca padre e figlio. Max però non ha la minima intenzione di sopportare il babbo, né di farsi vedere in giro con un tale imbranato, per cui le cose non andranno come Pippo ha previsto... ma forse andranno anche meglio!

In viaggio con Pippo non fa parte del canone ufficiale dei lungometraggi animati Disney, ma solo nominalmente, perché è un film assai amato, spin-off di una serie tv "Ecco Pippo!" (1992), che rilanciò alla grande uno dei personaggi più apprezzati del mondo dei cartoni animati. La sua più grande qualità sta nel riproporre Goofy in un'epoca contemporanea, senza però modificarne di una virgola il carattere, ma mettendo proprio la sua imbarazzante goffa positività al centro di un conflitto drammatico con Max.

Realizzato dalla succursale Disney MovieToons e dalla Walt Disney Television Animation, In viaggio con Pippo è recuperabile anche in lingua originale in streaming su Disney+ incluso nell'abbonamento, oppure su Chili a noleggio e vendita.





Luca, la magia del mare e delle Cinque Terre

Nel recentissimo Luca di casa Pixar, diretto dal nostrano Enrico Casarosa, il mare la fa da padrone, ma soprattutto dominano la scena le Cinque Terre, raccontate però non in chiave pigramente turistica, bensì celebrandone l'anima attraverso la fantasia. Protagonisti del film sono Luca e Alberto, due giovanissimi mostri marini che, intrigati dalla vitalità degli esseri umani e dalla prospettiva di saltare su una Vespa, escono sotto mentite spoglie umane per godersi un'estate indimenticabile nell'immaginaria Portorosso. Aiuteranno una ragazzina coetanea, Giulia, a vincere un triathlon a base di nuotate, biciclette e pasta al pesto!

Anche se lo spostamento geografico nella storia è in fondo limitato, Luca è un monumento alle vacanze e all'estate: un concentrato di esperienze, un'apertura al mondo in una sequenza di giorni che sembra infinita e porta significati. La vicenda incrocia tutte le emozioni umane: tra luce, colore, natura, si raccontano il coraggio, la voglia di imparare, il dolore del distacco ma anche la sua necessità. Uno dei migliori film della Pixar, disponibile in streaming su Disney+ e anche in Blu-ray, in pubblicazione a fine agosto.



Luca: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Hotel Transylvania 3, una vera crociera mostruosa, per relax e risate!

In generale la saga comica di Hotel Transylvania, firmata dal maestro dell'animazione Genny Tartakovsky per la Sony Pictures Animation, sarebbe già legata all'idea delle vacanze, visto che il nostro buon Drac gestisce un albergo-resort per mostri. Eppure solo nell'esilarante Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa (2018) la combriccola si è avventurata finalmente in un periodo di ferie, imbarcandosi in una crociera di tutto relax o quasi. Drac non sa che sul vivace translatlantico qualcuno lo vuole eliminare, anzi s'innamora del capitano della nave, Ericka, dividendo l'esperienza vacanziera con sua figlia Mavis e i soliti amici Frank, Blobby, Wayne il lupo mannaro, l'uomo invisibile Griffin e la mummia Murray. Tra svaghi, danze e tappe per esplorare le meraviglie della natura, una nuova sfida attende questo irresistibile Dracula uomo medio...



Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD





