Animali Killer: cinque film (più uno) da vedere in streaming su Amazon Prime Video

News Cinema

Uno dei sottogeneri più amati e divertenti del cinema horror o thriller è quello che vede nei panni del killer di turno animali più o meno selvaggi e più o meno mutati. Ecco cinque titoli più uno che abbiamo selezionato per voi e che sono disponibili in streaming sulla piattaforma di Amazon.

Uno dei sottogeneri più amati e divertenti del cinema horror e thriller è quello che vede nei panni del killer di turno animali più o meno selvaggi e più o meno mutati. Ecco cinque titoli (più un sesto come bonus track) che abbiamo selezionato per voi e che sono disponibili in streaming su Amazon Prime Video, pronti a divertirvi e a mettere a dura prova il vostro amore per i nostri amici animali.

Prey - La preda

Dick Maas è un regista olandese che negli anni Ottanta si era fatto notare come autore di film thriller/horror come L'ascensore, del 1983, e Amsterdamned, del 1988. Quello che al momento è il suo ultimo film s'intitola Prey - La preda, diretto nel 2016 da Maas e da lui stesso sceneggiato. La storia è quella di un ferocissimo leone che semina panico e morte nel cuore di Amsterdam, e di un'audace veterinaria che, con l'aiuto del suo fidanzato e di un cacciatore in sedia a rotelle, cercherà di fermare la belva e di interrompere così la sequela delle sue vittime. Chi ha qualche familiarità con l'opera di Maas (anche con quel Saint che nel 2010 immaginava la storia di un Babbo Natale killer di bambini) non si stupirà del fatto che l'olandese stemperi spesso e volentieri la tensione nella comicità. Prey ebbe un successo straordinario in Cina, dove uscì col titolo Violent Fierce Lion, aprendo così la strada per molti film indipendenti di genere che han cercato fortuna commerciale in Asia.





Guarda subito Prey - La preda su Amazon Prime Video

Stung

Benni Diez arriva invece dalla Germania. Anche lui, come Maas, è anche un musicista; e come Maas ha voluto mescolare nel suo film d'esordio del 2015, che s'intitola Stung, orrore e commedia, aggiungendovi anche una buona dose di ironico romanticismo. Dal titolo avrete potuto intuire che qui non ci sono leoni, ma gigantesche vespe mutanti. Al centro della vicenda ci sono due addetti al catering con un non confessato debole reciproco, Paul e Julia, che sono impegnati nel ricevimento organizzato nel giardino della sua remota villa di campagna da un'anziana signora. Il problema è che, complice un fertilizzante tossico ed alcuni ormoni della crescita, nella zona si sono sviluppate delle vespe mutanti di grandi dimensioni che, inoltre, quando pungono le loro vittime fanno crescere all'interno dei loro corpi dei vesponi grossi come vitelli. Che, anche solo per uscire dal loro ospite, immaginerete bene che problemi possano causare. Prima di Stung Diez ha lavorato a lungo nel settore degli effetti speciali, lavorando perfino con Lars Von Trier in Melancholia.





Guarda subito Stung su Amazon Prime Video

Kaw - L’attacco dei corvi imperiali

La maggior parte di voi avrà sicuramente visto Gli uccelli di Alfred Hitchcock, indiscusso capolavoro del genere bestie assassine. E, se non l'avete fatto, correte immediatamente a recuperlo, e poi tornate qui. Sono sicuramente molti, ma molti di meno quelli che hanno invece visto Kaw - L'attacco dei corvi imperiali, film diretto nel 2005 da un regista americano di nome Sheldon Wilson e che al film di Hitchcock è chiaramente debitore. Anche in questo caso, il titolo è rivelatore, visto che il film racconta della lotta per la sopravvivenza di alcuni personaggi (tra i quali anche uno interpretato dallo Stephen McHattie di Pontypool e di Come to Daddy) che devono vedersela con dei corvi divenuti folli assassini dopo essersi cibati della carne di mucche morte per via del morbo della mucca pazza. E si sa che i corvi sono animali di straordinaria e imprevedibile intelligenza.





Guarda subito Kaw - L'attacco dei corvi imperiali su Amazon Prime Video

Link

A proposito di animali intelligenti, passiamo ora a parlare di scimmie. Nel 1986 il regista australiano Richard Franklyn, dopo aver realizzato horror come Patrick e Psycho II, dirige in Inghilterra un film intitolato Link. Protagonisti umani erano Terence Stamp e Elizabeth Shue, affiancati da tre scimpanzé; anzi, da due scimpanzé e da un orango che non si sa bene perché recita la parte dello scimpanzé. Proprio quest'ultimo primate, di straordinaria intelligenza e chiamato, appunto, Link (riferimento all'anello mancante tra uomo e scimmia), diverrà un pericoloso assassino e una minaccia per una bella assistente quando intuisce che lo scienziato cui appartiene, e con cui vive in una vecchia e isolata villa vittoriana, è intenzionato a sopprimerlo. Mors tua, vita mea, dicevano i latini.





Guarda subito Link su Amazon Prime Video

Piraña paura

Felini, insetti, uccelli e primati. Ma è ora la volta dei pesci. E dei pesci più proverbialmente voraci di tutti: i piranha, quelli diventati leggendari grazie all'omonimo B-Movie diretto da Joe Dante nel 1978. In molti non lo ricordano, ma quel film - oltra a ispirare un remake televisivo del 1995 (Piranha - La morte viene dall'acqua) e quello cinematografico diretto da Alexander Aja nel 2010, Piranha 3D - ha avuto nel 1982 un un sequel, intitolato Piraña paura, diretto nientepopodimeno che da James "Titanic" Cameron, che con quel film debuttava nella regia per la prima volta. Oltre al film di Cameron, nel quale i voraci piranha sono geneticamente mutati e dotati di ali, su Amazon Prime Video è disponibile anche il sequel al film di Aja, Piranha 3DD, diretto da John Gulager.





Guarda subito Piraña Paura su Amazon Prime Video

Leggi anche Amazon Prime Video Channels ora anche in Italia: quali sono e quanto costano

Bonus track: Zombeavers

E infine vi lasciamo con una bonus track davvero succulenta, che riesce a mettere insieme l'horror animalesco con lo zombie movie, e pure con la commedia demenziale. Oltre che a gettare una luce completamente diversa su animali tradizionalmente innocui e simpatici come i castori. Altro che Don Chuck, che i più anzianotti tra voi ricorderanno sicuramente. In Zombeavers, infatti, complice il solito versamento di sostanze tossiche nelle acque di un lago, dei normalissimi castori di tramutano in belve rabbiose affamate di carne umana, rovinando così la vacanza di tre ragazze in cerca di tranquillità e divertimento e dei loro fidanzati che le hanno raggiunte per far loro una sorpresa. Su Prime Video, Zombeavers può essere visto a pagamento sul canale di Midnight Factory.





Guarda subito Zombeavers su Amazon Prime Video