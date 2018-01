Animali Fantastici: ogni film in una diversa città, la prossima è Parigi

Animali Fantastici 2 - I crimini di Grindelwald sarà in sala a novembre: come sappiamo le nuove avventure di Newt Scamander (Eddie Redmayne) lo vedranno all'inseguimento del malefico Grindelwald (Johnny Depp) in Francia, a Parigi, accompagnato dai vecchi colleghi e da un giovane Albus Silente (Jude Law). I veri fan della saga, giustamente dipendenti da Pottermore, sito ufficiale curato anche dalla stessa J. K. Rowling, sanno bene che scuole di magia sono sparse in tutto il mondo, Africa, Brasile e Giappone inclusi. La saga quindi vedrà ogni capitolo ambientato in una città diversa, dopo la New York di Animali fantastici e dove trovarli? Il regista David Yates lo conferma:

"Jo ci ha già detto dove si ambienterà il prossimo. E' molto eccitante. E' una storia internazionale, in fin dei conti. E visto che c'è un pubblico internazionale per la saga, è ancora più appagante portare la storia in giro per il mondo."

Si aprono quindi le scommesse: luoghi esotici? Altre metropoli? Comunioni culturali con l'immaginario orientale? Difficile anche che il tema delle Guerre Mondiali non sia affatto toccato, visto che, come ci fanno notare gli appassionati, le vicende del nuovo ciclo si svolgono a cavallo tra gli anni Venti e Trenta. Equiparare quei totalitarismi al male organizzato di Grindelwald (e in fondo più avanti anche di Voldemort) è quasi spontaneo.