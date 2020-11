Animali Fantastici 3: perché per Jude Law è l'esperienza più importante della vita

News Cinema

Jude Law è un attore consumato e abituato a lavorare con grandissimi maestri. Eppure la saga prequel di Harry Potter ha un posto speciale nel suo cuore. Come mai?

E’ difficile parlare di Animali Fantastici 3 dopo che Johnny Depp è stato costretto a uscire di scena, ma lo facciamo lo stesso, spostando la nostra attenzione su Jude Law e sulla sua infinita gioia di prendere parte a un universo nato dalla fantasia di J.K. Rowling, la "mamma" di Harry Potter. Come sappiamo, nella saga prequel di Harry Potter Law interpreta la versione giovane di Albus Silente. L'abbiamo incontrato in Animali Fantastici 2: Il Crimini di Grindelwald e lo rivedremo, in un numero maggiore di scene, nel nuovo film, che arriverà nelle sale americane nell'estate del 2022 perché la Warner Bros. e il regista David Yates devono trovare un nuovo Grindelwald.

In una recente puntata del podcast The Dan Fogler 4D Xperience Podcast, Jude Law si è aperto in merito alle emozioni che prova a dover interpretare una delle figure più di spicco della saga: "Sono felice di far parte di questo gruppo" - ha detto - "e sono contentissimo di interpretare questo personaggio. Ogni giorno di lavorazione di questi film mi sembra una benedizione. E c'è anche un grande senso di benessere, credo dipenda dal rispetto, perché per tantissime persone la serie occupa un posto speciale nei loro cuori e nelle loro vite. Non mi sono mai sentito come mi sono sentito facendo questa esperienza e avverto un forte senso di responsabilità. E’ una cosa bellissima, è come aver ricevuto una magnifica opera d'arte o qualcosa che devi custodire gelosamente e magari lucidare".

Jude Law si è avvicinato con umiltà e curiosità al personaggio di Albus Silente, e per comprenderne a pieno la personalità, ha chiesto di incontrare la Rowling. I due hanno trascorso così un pomeriggio insieme a discutere del personaggio, personaggio che l'attore ha amato non solo perché possiede lo straordinario dono della magia, ma perché perché ha un coté malinconico e tormentato. Questo lato un po' oscuro emergerà chiaramente in Animali Fantastici 3.