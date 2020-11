Animali Fantastici 3: Mads Milkkelsen il nuovo Grindenwald!

News Cinema

Mads Mikkelsen è in trattative per ricoprire il ruolo di Grindenwald nella saga di Animali Fantastici al posto di Johnny Depp.

Secondo quanto riporta The Wrap, Mads Mikkelsen ha iniziato le trattative per sostituire Johnny Depp nel ruolo di Gellert Grindenwald in Animali Fantastici 3! Solo ieri parlavamo di alcuni possibili attori per il ruolo e il danese non era nemmeno contemplato.

La Warner non ha tempo da perdere, del resto, per rimpiazzare Depp, "costretto" alle dimissioni in seguito alla sentenza del tribunale britannico che lo ha visto perdere la causa per diffamazione intentata al "The Sun", che lo aveva accusato nero su bianco di essere un "picchiatore di mogli". Un'accusa infamante e probabilmente non vera (si tratta oltretutto di una sentenza di primo grado, contro cui l'attore ricorrerà in appello), che però gli è costata il posto, scatenando l'ira dei fan.

L'uscita mondiale di Animali Fantastici 3 è stata spostata al 15 luglio 2022 e le riprese erano già iniziate, per cui serve urgentemente un nuovo attore. Secondo una fonte interna che ha riferito a The Wrap, a differenza di quanto riportato inizialmente, Johnny Depp non aveva girato ancora nessuna scena, per cui non ci sarebbe bisogno di rigirarle con un altro interprete.

A prescindere dal dispiacere e dall'ammirazione per Depp - una campagna per restituirgli il ruolo, pena boicottaggio, è immediatamente partita dai suoi fan - la scelta di un attore capace e carismatico come Mads Mikkelsen - già apparso peraltro in film spettacolari come Rogue One e Doctor Strange - sembra ottima. Al momento, Mikkelsen, di cui alla festa del cinema di Roma abbiamo appena visto Un altro giro, ha concluso le riprese di Chaos Walking di Doug Liman ed è dunque libero. Aspettiamo la firma sul contratto per dare la certezza matematica di questa notizia.