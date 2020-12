Animali fantastici 3: Mads Mikkelsen commenta la sostituzione di Johnny Depp

News Cinema

Per la prima volta l’attore danese Mads Mikkelsen ha commentato la sua sostituzione di Johnny Depp come Grindelwald nella saga di Animali fantastici 3.

Non sarà stata una pandemia, ma una bella rivoluzione ha colpito la saga di Animali fantastici, targata J.K. Rowling, a sua volta subissata da critiche nei mesi scorsi per alcune sue idee ritenute con veemenza “transfobiche” da parte di molti appassionati. Mentre le riprese del terzo film di Animali fantastici si avvicinavano, infatti, Johnny Depp è stato accantonato, con tanto di 'richiesta' da parte di Warner delle sue dimissioni dal ruolo di Gellert Grindelwald, dopo una sentenza in cui un giudice britannico lo definiva, fondamentalmente, come “picchiatore di sua moglie”, Amber Heard.

Poco dopo è arrivato l’annuncio che Mads Mikkelsen lo sostituirà, il quale ha commentato per la prima volta la notizia, dopo settimane di silenzio, in occasione della presentazione del suo ultimo film, Another Round di Thomas Vinterberg. Come cambierà il suo Grindelwald rispetto a quello dei primi episodi, interpretato da Depp? “Sarò io, già questa sarà una differenza, ci stiamo lavorando, bisognerà creare un ponte fra quando fatto da Johnny e quanto farò io”. Un lavoro non facile, attende Mikkelsen, che ha sottolineato come lo attende “un lavoro super interessante e piacevole, anche se è scioccante che arrivi in queste circostanze, lo trovo super triste”.

Depp aveva già girato una sola scena per Animali fantastici 3, la cui uscita è stata rinviata all’estate 2022, ma nonostante questo verrà pagato a salario pieno a causa di una clausola presente nel contratto.