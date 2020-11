Animali Fantastici 3: Jude Law fa il vago sull’uscita di scena di Johnny Depp

News Cinema

In un'intervista a proposito di Johnny Depp che ha lasciato Animali Fantastici 3, Jude Law non si sbottona, forse per paura di essere rimproverato o allontanato.

A poco più di una settimana dall'abbandono coatto di Animali Fantastici 3 da parte di Johnny Depp, Jude Law prende finalmente la parola per commentare l'accaduto, o meglio accetta di rispondere a una domanda sulla incresciosa circostanza, a cui sono seguite veementi proteste da parte dei fan della saga e del Grindelwald di Depp.

Parlando con Etonline, Jude Law non si è sbilanciato più di tanto, anzi non si è sbilanciato per niente, il che ci ha fatto rimanere un po’ male. Dopotutto è del suo antagonista che si parla! Ecco le parole dell'attore: "E’ un film importantissimo e molto complesso. E’ probabilmente una delle più ambiziose produzioni per cui abbia mai lavorato. E in una situazione simile, devi lasciare la palla allo studio. E’ l'unica cosa che puoi fare. Perché devi esserci e interpretare la tua parte". Poi Jude ha detto: "E’ stato strano per me, perché, nei panni del suo personaggio, Johnny aveva girato soltanto per un giorno, credo, e da solo".

Forse Jude Law avrebbe voluto aggiungere qualcosa, ma è vero che Animali Fantastici è un franchise immenso, una saga costosissima che probabilmente vale più dei suoi attori, che potrebbero tranquillamente essere licenziati. E infatti Jude Law ha dichiarato anche: "In un franchise come questo, è lo studio o la società di produzione che prende le decisioni importanti, ed è bene trovarsi d'accordo, perché siamo solamente dei componenti della squadra".

Leggi anche Johnny Depp costretto ad abbandonare Animali Fantastici, non sarà più Grindelwald

Animali Fantastici 3 dovrebbe uscire il 3 luglio del 2022, con Jude Law nei panni di Albus Silente. Al momento il grande favorito per il ruolo di Gellert Grindelwald è Mads Mikkelsen, che avrebbe iniziato le trattative con la Warner.

Leggi anche Johnny Depp: una petizione per ridargli Grindelwald oppure i fan boicotteranno Animali Fantastici