Animali Fantastici 3 - I segreti di Silente: un lungo video annuncia l'arrivo del trailer ufficiale!

È in arrivo il trailer ufficiale di Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, lo anticipa un teaser in cui si scorge Mads Mikkelsen (al posto di Johnny Depp) nel ruolo di Grindelwald. Il nuovo film ambientato nel Wizarding World di Harry Potter uscirà al cinema il 13 aprile 2022.

Quasi più che sul film in sé, è sul nuovo Gellert Grindelwald che cadrà l'attenzione quando arriverà il primo trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente. Naturalmente nessuno ha niente da ridere sulla bravura conclamato di Mads Mikkelsen, ma per molti fan dovrà ancora passare del tempo prima di digerire l'uscita di scena di Johnny Depp. Quello che possiamo vedere oggi, intanto, è un teaser trailer che anticipa di tre giorni l'uscita del vero trailer. Prima di arrivare alle immagini del nuovo e terzo capitolo di Animali Fantastici, la Warner Bros. ha confezionato un montaggio che celebra il Wizarding World, l'intera esperienza che gli amanti della saga legata al mondo di Harry Potter, dai libri ai parchi, dagli spettacoli teatrali al film, possono vivere a loro piacimento. Nel cast, oltre a Mikkelsen, ritroveremo Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander e Jude Law in quello di Silente, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams. La regia è ancora di David Yates mentre il copione è stato scritto da Steve Kloves insieme all'autrice J.K. Rowling.

Ricordando che l'uscita in sala è prevista per il 13 aprile 2022, possiamo vedere qui sotto il teaser trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente che annuncia l'arrivo del primo trailer ufficiale per lunedì prossimo..

Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente: L'annuncio del Trailer Italiano del Film - HD

Animali Fantastici: I segreti di Silente - La trama del film

Alla fine del secondo capitolo, Grindelwald rivelava la misteriosa identità di Credence, nato come Aurelius Silente e dunque fratello del futuro preside di Hogwarts. Una questione spinosa, quella legate a Credence, in quanto è noto che la madre di Albus è morta prima della nascita di Credence e che suo padre ai tempi era imprigionato ad Azkaban. Inoltre, nel capitolo precedente Albus, che non può attaccare in alcun modo Grindelwald a causa di un antico patto di sangue, si mette alla ricerca di un incantesimo in grado di spezzare il giuramento. Questo nuovo film, si ambienta nella Rio de Janeiro degli anni Trenta.