Animali Fantastici 3: i 6 possibili sostituti di Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald

Chi sarà il nuovo Gellert Grindelwald di Animali fantastici 3? Il sito Cinemablend sceglie sei candidati, alcuni adatti al ruolo, altri piuttosto improbabili.

Il sito Cinemablend prova a ipotizzare quali attori potrebbero sostituire Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici 3. Si tratta di un parterre niente male di cui ci dispiace parlare, perché l'uscita di scena dell'attore ci addolora non poco. Ma the show must go on, e bisogna fare in fretta, se davvero si vuole uscire il 15 luglio del 2022. I potenziali candidati selezionati dal sito USA di intrattenimento sono curiosi in un paio di casi, ma ognuno ha i suoi gusti e soprattutto le sue opinioni. E comunque, come dicevano le nostre nonne, ambasciator non porta pene, quindi non ce ne vogliate se, con "il morto" in casa, già pensiamo al futuro.

I sei attori che potrebbero interpretare Grindelwald al posto di Johnny Depp

Ewan McGregor

In dieci anni di film di Harry Potter Ewan Mc Gregor non è stato interpellato nemmeno per interpretare un supplente di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria che Harry e i suoi amici frequentano. Perché? Forse per il suo essere scozzese e non inglese? La sua provenienza e il suo accento non hanno fermato il regista e i produttori di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, che gli hanno affidato il ruolo di Roman Sionis / Maschera Nera, un brutale e signore del crimine che minaccia Cassandra e Harley. Interpretandolo, l'attore ha dimostrato di saper fare il villain. C'è da dire, però, che McGregor è forse troppo legato al personaggio di Obi-Wan Kenobi della seconda trilogia di Star Wars per poter fare il suo ingresso in un altro proficuo franchise.

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch, che per noi sarà sempre la migliore incarnazione al mondo di Sherlock Holmes, non ci ha regalato grandi antagonisti. Certo, è stato Smaug nei film dello Hobbit, ma sentivamo solo la sua voce. E poi adesso è difficile non identificarlo con Stephen Strange. Ma Strange è un esperto di magia, quindi il passaggio da uno stregone a un altro stregone sembrerebbe una cosa naturale. Cinemablend fa notare che Benedict è più giovane di Johnny Depp, proprio come Ewan McGregor, ma non avremmo problemi a considerarlo un coetaneo di Jude Law, che presta il volto a un Albus Silente nel fiore degli anni.

Joseph Fiennes

L'inclusione di Joseph Fiennes nella brigata dei possibili nuovi Grindelwald è alquanto curiosa, e c'è da chiedersi il perché di questa scelta. Forse il giornalista che ha scritto l'articolo pensava che, siccome Ralph Fiennes si è rivelato un formidabile Lord Voldemort, bisognerebbe restare in famiglia. Anche qui, tuttavia, c'è un mago nel curriculum dell'attore che giocherebbe a suo favore, e non un mago qualunque, trattandosi di Merlino, impersonato nella serie Camelot. Joseph, poi, è stato il comandante Fred Waterford di The Handmaid's Tale, che non era esattamente uno stinco di santo. A giocare a sfavore di Fiennes è la mancanza di film rilevanti al cinema negli ultimissimi anni.

Jonathan Rhys Meyers

Jonathan Rhys Meyers è il più giovane dei sei concorrenti scelti da Cinemablend. L'attore ha solo 43 anni, per di più ottimamente portati, e già questo lo squalificherebbe, perché sarebbe poco credibile nella parte di un compagnuccio di studi di Albus Silente. Jonathan ha classe e anche qualcosa di dark e di sottilmente ambiguo, che lo porterebbe a essere un temibilissimo Mago Oscuro. Non a caso è stato un perfetto Dracula nell'omonima serie televisiva trasmessa dalla NBC nel 2013 e inspiegabilmente naufragata dopo la prima stagione. Ci piace immaginare il suo Gellert Grindelwald di Animali Fantastici 3 come un villain un po’ rock, o forse glam rock, ma qui pensiamo a Velvet Goldmine, ed è tutta un'altra storia.

Colin Firth

Ma davvero Cinemablend vedrebbe Colin Firth, che è stato il re balbuziente Giorgio VI, nei panni del peggior avversario di Albus Silente secondo forse solo a Tom Riddle alias Lord Voldemort? Ebbene sì. Firth ha dalla sua il fatto di essere la quintessenza dello spirito britannico, ma è difficile immaginarselo con i capelli ossigenati. E’ ingiusto tuttavia relegare Colin nei ruoli da uomo malinconico irrisolto o dolente o in personaggi usciti da una pièce di Oscar Wilde o da un romanzo di Helen Fielding. Ricordiamoci che l'attore è stato un ottimo agente segreto nei film di Kingsman e che presto sarà protagonista di un horror tratto da un fumetto cinese. A suo svantaggio gioca, ahimé, l’età, anche se fino a un certo punto, visto che soli 3 anni lo separano da Johnny Depp. Sfortunatamente si vedono.

Colin Farrell

Un momento: ma Colin Farrell non ha già fatto parte del franchise di Animali Fantastici? Certo. In Animali Fantastici e dove trovarli, l'irlandese più sexy della storia del cinema recente interpretava Percival Graves, un Auror statunitense, capo della Sicurezza Magica e direttore dell'Ufficio Applicazione della Legge sulla Magia del MACUSA. Sappiamo che Negli anni Venti, la sua identità fu assunta da Gellert Grindelwald tramite la Pozione Polisucco, e per questo il prodigio potrebbe ripetersi, ma significherebbe forzare la mano, e la Warner darebbe l'idea di essere a corto di risorse. Ci sentiamo quindi di escludere quest'ultimo concorrente dalla tenzone.