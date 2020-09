Animali Fantastici 3: Ciak, si gira, finalmente! Lo dice Eddie Redmayne

News Cinema

Eddie Redmayne, alias Newt Scamander, annuncia che la lavorazione di Animali Fantastici 3 è cominciata, è che la magia non si è spenta.

La lavorazione di Animali Fantastici 3 è cominciata, quindi in alto i calici!. Le riprese del terzo film della saga prequel di Harry Potter dovevano partire il 16 marzo, ma il Covid-19 ha bloccato i set cinematografici e quindi Newt Scamander & Co. sono rimasti fermi. Adesso, stando a quanto dichiarato da Eddie Redmayne nel corso di un'intervista su Il Processo ai Chicago 7, qualcuno ha ripreso a dire: "Ciak, si gira!", anche se stare su un set con l'armamentario e le procedure di sicurezza anti Covid-19 sembra un po' strano.

Ecco cosa ha dichiarato esattamente l'attore: "Stiamo lavorando da due settimane e si tratta di un processo completamente nuovo. E’ una nuova e diversissima forma di normalità, test frequenti, mascherine. E in realtà mi sono chiesto se le mascherine avrebbero influenzato negativamente la nostra creatività, in qualche modo. Forse è stato un pensiero un po’ ignorante, ma mi è venuto in mente, semplicemente, che, in quanto esseri umani, abbiamo bisogno dell'interazione e del contatto. Ciò che mi tranquillizza è che, nonostante si tratti di una situazione differente, sembra che l'incantesimo non si sia rotto e che che tutti stiano lavorando al meglio delle loro possibilità".

Se tutto fila liscio e David Yates va veloce come il vento, Animali Fantastici 3 arriverà in sala il 12 novembre 2021 come previsto. Della trama del film non conosciamo i particolari, anzi ci sono diverse cose che ignoriamo. Sappiamo però che la vicenda si svolgerà prevalentemente a Rio de Janeiro, che torneranno i personaggi del capitolo precedente, a cominciare da Newt Scamander (Eddie Redmayne), Gellert Grindelwald (Johnny Depp) e il giovane Albus Silente (Jude Law). Un'informazione fondamentale, infine, ci è arrivata a fine marzo da Dan Fogler, che interpreterà sempre Jacob Kowalski e che ha detto: "Il film ci porterà tutti verso una grande battaglia, sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, cominciate quindi a immaginarvi scene di battaglie epiche".