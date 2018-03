Animali Fantastici 2: un tease annuncia l'arrivo del primo trailer ufficiale!

A poco più di otto mesi dalla sua uscita nei cinema italiani, prevista per il 15 novembre prossimo, Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald sta per avere il suo primo trailer. Ad annunciarne l'arrivo, per domani, è questo breve tease pubblicato dal canale youtube ufficiale della Warner Bros.:



Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald: Trailer Tease

L'atteso sequel del film ispirato al magico mondo creato da J.K Rowling, diretto nuovamente da David Yates, vedrà protagonisti principali Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, con Jude Law, nei panni di un giovane Albus Silente e Johnny Depp in quelli del potente mago oscuro Gellert Grindelwald.

Questa la trama ufficiale del film:

Alla fine del primo film, il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Depp) era stato catturato dal MACUSA (il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), con l'aiuto di Newt Scamander (Redmayne). Ma, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire e inizia ad adunare i suoi sostenitori, la maggior parte dei quali ignorano il suo vero obiettivo: far salire i maghi purosangue a capo di tutti gli esseri non magici. Per sventare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander, che acconsente ad aiutarlo, ignaro dei pericoli che lo aspettano. Si creano divisioni, mentre l’amore e la lealtà vengono messi alla prova, anche tra gli amici più sinceri e in famiglia, in un magico mondo sempre più frammentato.