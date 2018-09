Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald, il final trailer italiano del film con Eddie Redmayne e Katherine Waterston

A poco meno di due mesi dalla data prevista per il debutto nelle sale italiane, la Warner Bros. ha diffuso un nuovo trailer italiano, finale, di Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald, secondo capitolo della nuova saga cinematografica ispirata agli universi magici creati da J.K. Rowling, ambientata qualche decennio prima l'inizio delle avventure di Harry Potter.

Ma non stiamo qui a dilungarci inutilmente: ecco il final trailer di Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald:



Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald: Il Trailer Italiano Finale - HD

Diretto da David Yates e sceneggiato dalla stessa Rowling, il film racconta del ritorno in Europa del Newt Scamander di Eddie Redmayne, e della missione che gli viene affidata dal suo insegnante di magia, il giovane Albus Silente interpretato da Jude Law: cercare in giro per il mondo per scovare il fuggitivo Grindelwald (Johnny Depp), che sta preparando la più colossale guerra di magia che il mondo abbia mai visto.