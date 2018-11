Animali Fantastici 2 ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald è ancora primo al boxoffice italiano del weekend: questa settimana porta a casa altri 2.609.000 euro, raggiungendo da noi quindi i 10.292.000. Nel mondo il secondo capitolo della pentalogia pensata da J. K. Rowling, mamma di Harry Potter, ha toccato i 439 milioni di dollari, a fronte di un costo di 200. Che porti a casa buoni risultati è scontato, la domanda è: raggiungerà gli 814 milioni del capitolo precedente?

Entra al secondo posto una nuova versione di un mito eterno: Robin Hood - L'origine della leggenda registra alla partenza 849.000 euro, ma con una media di 2.300 per 370 copie: come vedremo, c'è chi in classifica ha fatto di meglio.

Scende dalla seconda alla terza posizione il disneyano Lo schiaccianoci e i quattro regni, che in Italia ribadisce i suoi risultati ottimi in controtendenza col resto del mondo: incassa altri 525.000 euro e tocca perciò i 8.940.000.