Anica Adacemy ETS lancia in Italia il primo corso per il ruolo di Intimacy Coordinator sui set di film e serie

A breve arriverà il bando per partecipare al corso di formazione della nuova indispensabile figura professionale sui set: l'intimacy coordinator.

La Fondazione ANICA ACADEMY del Cinema, dell’Audiovisivo e del Digitale - ETS, ha annunciato il lancio del corso di Intimacy Coordinator, la prima e unica opportunità in Italia che garantisce una formazione professionale per un ruolo che sta diventando determinante nell'industria cinematografica e televisiva.

I network TV, i servizi streaming ed in generale le produzioni cinematografiche e audiovisive, sono infatti sempre più esigenti sulla rappresentazione dell'intimità sullo schermo. La richiesta anche da parte delle attrici e degli attori sulla presenza dell’Intimacy Coordinator sul set, una figura immancabile nelle produzioni di altri Paesi, al fine di garantire che le scene intime siano rappresentate in modo sicuro e rispettoso, è ormai molto frequente.

Il corso di Intimacy Coordinator di Anica Academy ETS è un'opportunità unica al momento nel nostro paese, per acquisire conoscenze e competenze necessarie per una professione ormai altamente richiesta in un mercato in rapida crescita. Il corso segue una matrice di tipo internazionale e sarà tenuto in lingua inglese da importanti professioniste e professionisti internazionali del settore, per garantire una preparazione completa e adeguata ai più alti standard globali. Il bando completo con tutti i requisiti di ammissione saranno consultabili nei prossimi giorni all'indirizzo www.anicaacademy.org.

Intimacy Coordinator: i destinatari del corso Anica Academy

Il corso è rivolto a persone che hanno una formazione di base in recitazione, teatro, danza, psicologia o terapia sessuale ma anche per coloro che lavorano nell'industria cinematografica e televisiva. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese in quanto il corso sarà prevalentemente condotto da professioniste e professionisti internazionali.

Il profilo di riferimento dell’Intimacy Coordinator richiede competenze specifiche, come la conoscenza delle normative e dei diritti degli attori, le abilità di comunicazione e di negoziazione, l'attenzione ai dettagli e alla sicurezza sul set, la padronanza delle tecniche di coreografia delle scene di intimità, la sensibilità e il rispetto per la diversità culturale e sessuale.

Intimacy Coordinator: piano didattico e metodologia

I metodi di insegnamento del corso includono lezioni teoriche e pratiche, lavori di gruppo, esercitazioni, role-play e analisi dei casi. Le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di lavorare a stretto contatto con le professioniste e i professionisti del settore, che li guideranno nella gestione delle scene di intimità sul set, nella comunicazione con le attrici e gli attori e nel rispetto delle normative e dei diritti.

Inoltre, l’Intimacy Coordinator deve essere in grado di lavorare in team, di gestire situazioni di stress e di emergenza, di creare un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro per tutti i membri del cast e della troupe. Al termine del corso, le candidate ed i candidati saranno pronte/i per iniziare a fare esperienza nel mondo del lavoro come Intimacy Coordinator, con tutte le competenze necessarie per cominciare a svolgere questo ruolo in modo professionale e rispettoso.

L'approccio di learning by doing, che prevede l'apprendimento attraverso l'esperienza pratica e i laboratori, sarà particolarmente efficace nel fornire alle studentesse e agli studenti le competenze necessarie per questa figura professionale.

Il percorso formativo si svilupperà attraverso diversi moduli che affronteranno tutte le fasi dell’attività professionale dell’Intimacy coordinator, dalla pre-produzione al set, dalla coreografia delle scene alla sicurezza e benessere senza tralasciare gli aspetti normativi e la pratica sul campo.

Cos'è l'Anica Academy

Anica Academy ETS, creata nel 2020 da ANICA, Medusa Film, Netflix, Rai, Paramount e Vision Distribution, ha visto nel 2023 l’ingresso di Gaumont Italia. Nasce con l’obiettivo primario di ideare, sviluppare e organizzare percorsi di formazione, di base e altamente specialistici, nelle professioni del cinema e dell’audiovisivo. Si rivolge sia ai professionisti che vogliono perfezionare competenze già acquisite, sia ai giovani diplomati che guardano all’audiovisivo come settore che offre reale possibilità di occupazione qualificata, in linea con conoscenze e capacità. In coerenza con il suo DNA di matrice industriale, la scuola offre l’esperienza sul campo – learning by doing - come uno degli elementi chiave di tutti i corsi, declinata sulle specificità di ognuno, con particolare attenzione all’orientamento e accompagnamento verso ulteriori specializzazioni o verso il mondo del lavoro per i più giovani.

I percorsi formativi dell’Academy nascono da un forte legame con l’industria dell’audiovisivo italiana e internazionale. Tutti i corsi, infatti, puntano a trasmettere le dinamiche e le abilità nella loro forma effettiva, forniscono le competenze realmente utili e spendibili nella professione, dal momento che rispondono alla richiesta di figure specializzate da parte del mercato. «In veste di docenti ci sono professionisti affermati dell’Industry – afferma Sergio Del Prete, Direttore dell’Anica Academy- che portano nell’Academy la loro abilità e la loro esperienza nelle maggiori produzioni italiane e internazionali, è un esempio del fatto che la scuola vuole raccontare l’Industry dall’interno, vuole aprire ai suoi studenti le porte delle maggiori produzioni audiovisive dell’Italia e del mondo, per far toccare con mano come si realizza un prodotto di valore e di successo».

Anica Academy è in Viale Regina Margherita, 286 a Roma.