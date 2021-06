Anica Academy, parte la scuola di formazione nell'audiovisivo con i primi corsi a settembre, aperte le iscrizioni

News Cinema

Presentati oggi i primi corsi dell'Anica Academy, una scuola di formazione per lavorare nell'audiovisivo: ecco quelli in partenza da settembre 2021.

Partiranno a settembre i primi corsi della Fondazione Anica Academy, una scuola di formazione e specializzazione nell'audiovisivo, creata alla fine dell'anno scorso e oggi aperta ufficialmente dalle realtà che l'hanno portata a nascere: ANICA, Medusa Film, Netflix, Rai, ViacomCBS e Vision Distribution.

Anica Academy è rivolta sia a chi è alle prime armi ed è interessato a inserirsi nel mercato del lavoro, nell'ottica di una formazione qualificata, sia ai professionisti che mirano a migliorare le proprie competenze con una specializzazione. Teoria e pratica garantite, perché ogni corso ruoterà sull'esperienza sul campo, seguendo ogni allievo per valorizzarlo sul piano umano e tecnico. Tra i docenti vi saranno personalità di rilievo del panorama italiano ma anche dall'estero, perché questa formazione ha una vocazione internazionale e mira a sfornare professionisti competitivi per ogni realtà produttiva mondiale, con corsi tenuti anche in inglese.

Anica Academy, i corsi 2021/2022

Tra il 23 settembre e la fine di novembre partirà un primo workshop professionale di due mesi, Writers’ room 2021 - Designing the new serial writers’ room, dedicato alla sceneggiatura per la serialità e rivolto a chi è già in attività. Organizzato in collaborazione con 100autori e Writers’ Guild Italia, si svolgerà in presenza a Roma presso la sede di Anica. Le iscrizioni sono aperte da oggi 9 giugno, con chiusura previta per metà luglio.

Per i giovani diplomati dai 18 ai 24 anni è invece prevista a ottobre la partenza di un corso di formazione, "Creare storie - Introduzione all’industria audiovisiva", una panoramica completa del ciclo produttivo, dalla scrittura alla post-produzione, alla distribuzione, ai diritti e al marketing. Ogni fase del processo sarà analizzata e approfondita, e il corso si concluderà con un progetto individuale o di squadra, oltre che con un prezioso praticantato in un’azienda legata all’Academy. Le iscrizioni si apriranno intorno alla metà di giugno.

"Script in progress - Sviluppare e proporre idee originali per il cinema" inaugurerà invece il 2022 a gennaio: per tre mesi il workshop sarà rivolto ai giovani sceneggiatori, per capire come proporre al meglio un concept alle produzioni. Si attendono le date d'iscrizione per quest'ultima iniziativa.

Anica Academy, i commenti dei fondatori

I rappresentati delle realtà che hanno dato vita ad Anica Academy hanno commentato così la partenza di questo progetto che valorizza le qualità nazionali, con però un respiro internazionale. Per il presidente di Anica Academy Francesco Rutelli "Le nuove professionalità altamente specializzate e qualificate dovranno rispondere alle forti richieste che vengono direttamente dall'industria." Giampaolo Letta, vice presidente e AD di Medusa Film, auspica un' "industria italiana dell’audiovisivo in grado di cogliere le grandi opportunità di sviluppo a livello internazionale generate dalla crescente domanda di contenuti".

Stefano Ciullo, direttore delle relazioni istituzionali per l'Italia in Netflix, parla a nome della piattaforma streaming: "Abbiamo aderito con entusiasmo fin dall'inizio. I programmi di formazione rispondono in modo concreto a un bisogno effettivo, [...] per la crescita nostra e di tutto il comparto dell'audiovisivo italiano". Fabrizio Salini, amministratore delegato RAI, guarda a una crescita ulteriore di tutto il settore, mentre Jaime Ondarza, EVP e General Manager South Hub, ViacomCBS Networks EMEAA, si concentra sui giovani: "Come media company da sempre vicina alle nuove generazioni, crediamo fortemente nel contributo che i ragazzi potranno dare al nostro comparto, nello sviluppo di nuovi linguaggi, format e sensibilità".

Massimiliano Orfei, amministratore delegato di Vision Distribution, ritiene necessaria un'iniziativa del genere per intercettare un cambiamento: "Le trasformazioni a cui sta andando incontro il comparto audiovisivo richiedono a tutti gli operatori il possesso e il rafforzamento delle competenze a ogni livello."