Angry Birds 2, scoprite in questa clip esclusiva come diventare invisibili!

Il sequel del film animato arriva nelle nostre sale il 12 settembre.

Angry Birds 2, sequel del film animato tratto dalla saga videoludica targata Rovio, arriva nelle nostre sale il 12 settembre: per prepararvi all'evento, vi presentiamo questa clip esclusiva in italiano, dove il dipartimento di ricerca scientifica dei maiali ci mostra come diventare insivibili al 100%... con un piccolo, assolutamente trascurabile effetto collaterale.



Angry Birds 2: Clip Italiana in Esclusiva con le voci di Maccio Capatonda e Alessandro Cattelan - HD