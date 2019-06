Angry Birds 2: il trailer finale del sequel d’animazione

Pennuti inalberati avvistati di nuovo in arrivo al cinema. Dopo la versione game su smartphone e l’adattamento al cinema, è pronto per le sale il sequel di Angry Birds, che sta diventando una franchise dedicata ai più piccoli. Dopo un passaggio sulle spiagge di Cannes, i doppiatori Josh Gad, Jason Sudeikis, Bill Hader, tornano in un film che si complica dal punto di vista narrativo. Dopo essersi combattuti, i maialini e i pennuti faranno squadra contro un nemico esterno ancora già minaccioso.

I registi questa volta sono Thurop Van Orman e John Rice. Ma bando alle ciance, lasciamo spazio alle immagini del trailer finale, definitivo, del sequel Angry Birds 2, che sarà nelle sale italiane il prossimo 12 settembre.