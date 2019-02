Angry Birds 2, il trailer del film animato per i 10 anni del videogame

Mentre Angry Birds, il popolare e virale videogioco della Rovio, compie dieci anni, si avvicina alle sale Angry Birds 2 con il primo trailer. Nel video facciamo la conoscenza di Zeta, uccello arruffato che vive con un certo disagio in terre ghiacciate, decidendo poi di trasferirsi dai nostri eroi. Nel frattempo, i maiali si stanno organizzando per vendicarsi degli uccelli e della loro devastazione portata nel precedente Angry Birds.

Il lungometraggio, in uscita negli States ad agosto, è ancora una volta a cura della Sony Pictures Animation, il regista Thurop Van Orman sostituisce il duo Clay Kaytis e Fergan Reilly che avevano diretto il primo capitolo, foriero di incassi per 352 milioni di dollari (su 75 di costo).