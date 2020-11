Angelina Jolie tornerà alla regia con Unreasonable Behaviour, biopic prodotto da Tom Hardy

News Cinema

Un film dedicato al celebre fotografo di guerra britannico Don McCullin, sarà il nuovo progetto da regista per Angelina Jolie, che sarà prodotto da Tom Hardy

Angelina Jolie ha firmato per dirigere Unreasonable Behaviour, un affresco biografico sul leggendario fotografo di guerra Sir Don McCullin, adattando l’apprezzata autobiografia pubblicata con lo stesso titolo, in originale, in italiano come Un comportamento irragionevole per le edizioni Contrasto.

Il biopic sarà prodotto da Tom Hardy, insieme a Dean Baker e alla Working Title. La sceneggiatura la sta scrivendo Gregory Burke, nominato ai BAFTA per il bellissimo ’71. Al centro della vicenda sarà la vita a dir poco risoluta del fotografo di guerra Don McCullin, passato da un’infanzia di povertà nella Londra in guerra agli scenari più estremi dei teatri di conflitto più pericolosi, in giro per il mondo.

La sua fama è legata soprattutto alle sue immagini in bianco e nero dal Vietnam e dalla Cambogia, pubblicate sui quotidiani britannici come il Sunday Times. Per quegli scatti rischiò continuamente la vita, guadagnandosi anche il rispetto per l’empatia e l’onestà insita nella maniera di ritrarre la sofferenza umana nel suo lavoro.

“Ho visto l’ultimo film di Angelina Jolie sulla Cambogia”, ha detto McCullin, “luogo in cui ho passato così tanto tempo in periodo di guerra, e sono molto impressionato dalla maniera potente e accurata con cui ha rappresentato quel luogo, in quel periodo. Mi sento con lei in mani sicure, capaci e professionali”.