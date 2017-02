Angelina Jolie pensa di accettare Maleficent 2 e vuole dirigere Senza sangue tratto da Alessandro Baricco

Uscita fuori dal burrascoso divorzio con Brad Pitt, Angelina Jolie sembra finalmente decisa a rimettersi a lavoro nella triplice veste di attrice, regista e produttrice.

Partiamo dal progetto più atteso, quello legato al sequel di Maleficent. Pare proprio che la Jolie si sia finalmente decisa ad accettare nuovamente la parte della strega che con il primo episodio le ha fruttato ben 20 milioni di dollari di compenso.

Allo stesso tempo però pare che Angelina stia anche sviluppando due progetti di grossa scala in collaborazione con la Universal. Si tratta di due adattamenti cinematografici: il primo è Catherine the Great and Potemkin: The Imperial Love Affair tratti dal libro di Simon Sebag Montefiore; l'altro è The Spy Who Loved, dramma di spionaggio ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e tratto dal libro omonimo di Clare Mulley pubblicato nel 2013. Che quest'ultimo film sia sotto sotto anche un tentativo di rivalsa nei confronti di Pitt e del suo ultimo Allied, discreto insuccesso di pubblico almeno negli States? Ambientazione e genere sono gli stessi...

Come regista invece Angelina Jolie si sta rivolgendo all'Italia: sembra infatti che voglia portare sul grande schermo Senza sangue di Alessandro Baricco. Nelle vesti di produttrice invece lavorerà con la Disney a un progetto intitolato The One and Only Ivan.

Ricordiamo infine che qualche tempo fa la star era anche stata anche accostata al ruolo di protagonista del remake (sempre Universal) di The Bride of Frankenstein, dove riprenderebbe il ruolo iconico che fu di Elsa Lanchester nell'originale.