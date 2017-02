Angelina Jolie nello spot di Terrence Malick Notes of a Woman

La pubblicità di un profumo diretta da Terrence Malick con Angelina Jolie? I duri e puri storceranno il naso, i detrattori del regista diranno che esteticamente i suoi film andavano in quella direzione, ma alla fine, come molti suoi illustri colleghi, anche lui si è cimentato nella difficile arte dell'advertising e il risultato è finalmente sotto i vostri occhi.

Lo spot, per Mon Guerlain, si intitola Notes of a Woman e vede un'Angelina di bianco vestita, coi tatuaggi bene in vista e più bella che mai, intervallata ad immagini della natura (è girato nella proprietà della diva e dell'ex marito in Provenza) e di un maestro profumiere che ne distilla le fragranze. La musica è Awakening di Andy Quin, già usata nel trailer di To the Wonder.

I ricavati della campagna andranno in beneficenza. Fateci sapere cosa ne pensate.